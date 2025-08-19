Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    US-Präsident Donald Trump (r) trifft sich mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, im Oval Office im Weißen Haus.
    US-Präsident Donald Trump (r) trifft sich mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, im Oval Office im Weißen Haus. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
    Ein Fahrradfahrer ist am Abend nach dem Sonnenuntergang auf dem Elberadweg an der Hafencity in Dresden unterwegs.
    Ein Fahrradfahrer ist am Abend nach dem Sonnenuntergang auf dem Elberadweg an der Hafencity in Dresden unterwegs. Foto: Robert Michael/dpa
    Eine Frau fotografiert in einem Weinberg die untergehende Sonne.
    Eine Frau fotografiert in einem Weinberg die untergehende Sonne. Foto: Uwe Anspach/dpa
    Bundeskanzler Friedrich Merz geht nach dem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den Rückflug nach München die Gangway zum Airbus A319 der Luftwaffe hinauf.
    Bundeskanzler Friedrich Merz geht nach dem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den Rückflug nach München die Gangway zum Airbus A319 der Luftwaffe hinauf. Foto: Kay Nietfeld/dpa
    Serbische Gendarmeriebeamte jagen Demonstranten während einer Anti-Regierungs-Demonstration in Belgrad.
    Serbische Gendarmeriebeamte jagen Demonstranten während einer Anti-Regierungs-Demonstration in Belgrad. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa
