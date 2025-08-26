Icon Menü
Panorama
Icon Pfeil nach unten
Panorama: Bilder des Tages
Panorama
Bilder des Tages
Von
dpa
|
26.08.25, 01:56 Uhr
Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.
Foto: Hau Dinh/AP/dpa
Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.
Foto: Hau Dinh/AP/dpa
Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.
Foto: Clara Margais/dpa
Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.
Foto: Clara Margais/dpa
Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.
Foto: Bodo Marks/dpa
Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.
Foto: Bodo Marks/dpa
