Ein Toter nach Schüssen im Sauerland - Täter flüchtig

Durch Schüsse ist im sauerländischen Menden auf offener Straße ein Mann getötet und ein weiterer Mann verletzt worden. Der Täter sei mit einem Auto auf der Flucht, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Polizei fahndet nach einem 40-jährigen Mendener.

Ein getroffener Mann sei trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. Das zweite Opfer sei durch Projektile in Brust und Oberarm verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Die Polizei sei im Großeinsatz, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Eine Frau vorläufig festgenommen

Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Er liegt in einer Wohnsiedlung in der Nähe der Bundesstraße 515. Am Tatort wurde laut Mitteilung eine Frau vorläufig festgenommen. In welchem Zusammenhang sie mit der Tat steht, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen,

Anwohner melden Schüsse

Gegen 14.00 Uhr hatten laut Polizei und Staatsanwaltschaft Anwohner Schussgeräusche gemeldet. Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort. Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei in Hagen richtete eine Mordkommission ein.

Unklar sei auch noch, ob es sich um einen oder mehrere Täter handele, sagte eine Polizeisprecherin. Es würden mehrere Augenzeugen der Tat vernommen.

Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden. Foto: Alex Talash/dpa