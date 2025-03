Entlaufene Rinder beschäftigen Polizei über Tage

Entlaufene Rinder in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) haben mehrere Tage lang die Polizei beschäftigt. Die Tiere waren Dienstag aus noch ungeklärter Ursache aus einem Stall ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Noch am selben Tag kam es zu einem Unfall mit dem Auto eines 31-Jährigen auf einer Landstraße, bei dem eines der Tiere so schwer verletzt wurde, dass ein Jäger es erlösen musste.

Vom zweiten Rind fehlte tagelang jede Spur, bis Zeugen es am Vormittag entdeckten und die Polizei riefen. Es beschädigte Autos des Ordnungsamtes und der Polizei, bevor es mit einem Betäubungsschuss gestoppt und anschließend wieder in den Stall gebracht wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.