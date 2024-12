Klassiker und Ausgefallenes: Die besten Plätzchenrezepte aus dem Thermomix

Plätzchen gehören in der Weihnachtszeit einfach dazu. Ohne kommt kaum ein Haushalt aus. Doch das Backen der süßen weihnachtlichen Verführung nach dem Geheimrezept von Oma kostet teils viel Zeit. Mit Küchenmaschinen mit Kochfunktion, etwa dem Silvercrest von Lidl, der Comv-Küchenmaschine von Aldi oder dem Thermomix von Vorwerk kann man sich einiges an Arbeitszeit ersparen und trotzdem leckere Plätzchen zaubern. Wir haben für Sie deshalb die besten Plätzchenrezepte aus dem Thermomix herausgesucht:

Einfaches Rezept für Spitzbuben

Spitzbuben sind ein Klassiker, der in keinem guten Plätzchenangebot fehlen darf. Die auch Hildabrötchen oder Linzer Plätzchen genannte Nascherei mit Marmelade begeistert eigentlich so gut wie jeden Plätzchenfan. So gelingen Spitzbuben im Thermomix:

Arbeitszeit: 5 Minuten

Gesamtzeit: 15 Minuten

Zutaten:

200 g Butter

120 g Zucker

1 Ei

1 Packung Vanillezucker

400 g Mehl

Himbeermarmelade

Zubereitung:

Butter und Zucker erst auf Stufe 4 circa 30 Sekunden verrühren, danach die restlichen Zutaten in den Mixtopf geben und 2 1/2 Minuten verkneten, evtl. Spatel einsetzen. Danach den Teig in eine Schüssel geben, eventuell nochmals von Hand durchkneten und kühl stellen.

Spitzbuben gehören einfach in jede Weihnachtsbäckerei. Foto: IMAGO / Dreamstime

Den gekühlten Teig dünn ausrollen und mit Spitzbubenausstecher Plätzchen (ein Plätzchen mit Lochmotiv, eines ohne) ausstechen. Bei 160 Grad Heißluft circa 10 Minuten backen. Danach die Plätzchenunterseite mit Himbeermarmelade bestreichen und die Oberseite mit Puderzucker bestreuen und darauf setzen.

So gelingen Glühweinschnitten

Nicht ganz so bekannt wie Spitzbuben, aber garantiert genauso lecker sind Glühweinschnitten. Die Schnitten, die mit - aber auch ganz einfach ohne - Alkohol zubereitet werden können, gelten teils noch als Geheimtipp in der Plätzchenbox.

Arbeitszeit: 15 Minuten

Gesamtzeit: 40 Minuten

Zutaten:

150 g Zartbitterschokolade

4 Stück Eier

180 g Zucker

1 Packung Vanillezucker

200 g Margarine

200 g Mehl

1 TL Lebkuchengewürz

1 Packung Backpulver

1 TL Kakao

150 g Glühwein

120 g Puderzucker

25 g Glühwein oder alkoholfrei mit 25 g Punsch

Zubereitung:

Alle Zutaten des Teiges sowie die Schokolade in Stücken in den Mixtopf geben und 40 Sekunden auf Stufe 6 verrühren . Den Teig auf ein gefettetes Backblech mit Backrahmen geben und bei 180° circa 20 Minuten backen. Guss: Puderzucker und Glühwein (oder Punsch) im Mixtopf für 10 Sekunden auf Stufe 3 verrühren. Den kalten Kuchen damit überziehen. Wenn der Guss fest ist, den Kuchen in kleine Schnitten schneiden.

Vanillekipferl - ein einfaches Thermomix-Rezept

Zurück zu den absoluten „Must-Haves“ der Plätzchen: Zu einem gut sortierten Plätzchensortiment gehören selbstredend auch Vanillekipferl. Auch für die hellen sichelförmigen Lieblinge gibt es ein geeignetes Thermomix-Rezept.

Vanillekipferl sind an Weihnachten ein unverzichtbarer Klassiker. Foto: Pixabay

Arbeitszeit: 35 Minuten

Gesamtzeit: 55 Minuten

Zutaten:

250 g Butter

100 g Puderzucker

1 Prise Salz

1 Portion Vanilleschoten

1 Portion Ei

300 g Mehl

150 g Mandeln (gemahlen)

50 g Zucker

50 g Vanillezucker

Zubereitung:

Butter mit Zucker, Salz, Vanillemark und Ei in den Mixtopf geben und 20 Sek./Stufe 3 verrühren. Mehl und Mandeln dazugeben und 15 Sekunden im Modus „Teig kneten“ im Thermomix durchrühren lassen und so zu einem Teig verarbeiten. Zu einer Rolle formen und im Kühlschrank 30 Min. ruhen lassen. Backofen auf 175 Grad vorheizen. Von der Rolle schmale Scheiben abschneiden und zu Kipferln formen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und 15-20 Min. hell backen (je nach Stärke der Kipferl). Den Zucker mit Vanillezucker (selbstgemacht) mischen und die frischen noch warmen Vanillekipferl darin wenden.

Leckere Plätzchen: Weihnachts-Schneebälle

Selbstverständlich können mit einer Küchenmaschine mit Kochfunktion auch ausgefallenere Plätzchen zubereitet werden. Unser Tipp: Weihnachts-Schneebälle!

Arbeitszeit: 10 Minuten

Gesamtzeit: 35 Minuten

Zutaten:

250 g weiche Butter oder Margarine

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

300 g Mehl

100 g Mandeln gehobelt

100 Kokosraspeln

Puderzucker

Zubereitung:

Die weiche Butter, Zucker und Vanillezucker im Mixtopf 40 Sekunfen auf St 4-5 verrühren. Nun die restlichen Zutaten dazutun und auf Stufe 4 2,5 Minuten vermischen. Dann ein Backblech mit Backpapier auslegen und aus dem Teig kleine Bällchen formen. Die Weihnachts-Schneebälle im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad etwa 20-25 Minuten backen. Die Plätzchen nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestreuen.

Kokosmakronen

Kokosmakronen gehören ebenfalls zu den sehr beliebten Plätzchenarten. Auch für die kleinen Leckerbissen gibt es ein Thermomix-Rezept:

Arbeitszeit: 5 Minuten

Gesamtzeit: 25 Minuten

Zutaten:

200 g Kokosraspeln

200 g Zucker

150 g Marzipanrohmasse in Stücken

Wahleweise 2 EL Rum

4 Eiweiß

1/2 Zitrone, den Saft

Eventuell Schokolade

Zubereitung:

Den Zucker in den Mixtopf geben und 20 Sek auf Stufe 10 pulverisieren . Die in Stücke geschnittene Marzipanrohmasse dazu geben und 10 Sek auf Stufe 6 klein mahlen und mit dem Puderzucker vermischen. Die Kokosraspeln, die nicht geschlagenen Eiweiße, den Rum und Zitronensaft dazu geben und 30 Sek. auf Stufe 4 miteinander verrühren.

Mit zwei langen Löffeln kleine Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Währenddessen den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. 20 Minuten backen und schon sind die Kokosmaktonen fertig! Nach dem Abkühlen eventuell mit Schokolade überziehen.

So gelingen Ihnen Nussecken zuhause

Sie sind klein, eckig und kommen eigentlich immer gut an: Nussecken. Das traditionelle österreichische Feingebäck hat bei uns einen festen Platz in der weihnachtlichen Backstube und kann auch im Thermomix gemacht werden:

Nussecken gehören traditionell dazu. Foto: Manfred Richter auf Pixabay

Arbeitszeit: 5 Minuten

Gesamtzeit: 20 Minuten

Zutaten:

400 g Mehl

1 TL Backpulver

3 Eier

350 g Butter, Zimmertemperatur

300 g Zucker

4 Päckchen Vanillezucker

4 EL Wasser

400 g Haselnüsse, 200 g gehackt und 200 g gemahlen

5 EL Orangenmarmelade oder Aprikosenmarmelade

2 Zartbitterkovertüre, je nach Geschmack

Zubereitung:

Die Haselnüsse in den Mixtopf geben, 10 Sekunden auf Stufe 10 häckseln und in eine Schüssel geben. Für den Mürbeteig 150 Gramm Butter in Stücke schneiden und zusammen mit dem Mehl, dem Backpulver, 150 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker und den Eiern in den Mixtopf gegen. Dann 2 Minuten im Modus „Teig kneten“ durchrühren. Den Teig nochmal kurz mit den Händen durchkneten und auf dem Backblech ausrollen. Anschließend die Marmelade auf dem Teig verteilen (etwa 5 EL je nach Geschmack).

Danach die restlichen 200 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker und Wasser in den Mixtopf geben und 3 Minuten auf Stufe 1-2 durchrühren. Immer mal wieder mit Spatel mit rühren. Danach die Haselnüsse dazugeben und Thermomix 1 Minute auf Stufe 1-2 laufen lassen. Masse auf dem Teig gleichmäßig verteilen.

Jetzt nur noch den Ofen auf 190 Grad vorheizen und die Masse 20-25 Minuten auf der mittleren Schiene backen. Die Nussecken dann im warmen Zustand schneiden. Zum Schluss die Schoki schmelzen, die Ecken in Schoki tunken und fertig!

Portugiesische Cremetörtchen im Thermomix

Zum Schluss haben wir noch einen besonderen Plätzchen-Tipp: Portugiesische Cremetörtchen oder auch Natas genannt. Die cremigen Küchlein sind weich, locker und luftig und eine willkommene Abwechslung, wenn man es gerne etwas flüssiger mag.

Arbeitszeit: 15 Minuten

Gesamtzeit: 35 Minuten

Portugiesische Cremetörtchen oder auch Natas. Foto: IMAGO / Addictive Stock

Zutaten:

250 g Milch

250 g Sahne

170 g Zucker

50 g Mehl

5 Eigelbe

1 Zimtstange, oder eine kräftige Prise Zimt

500 g Blätterteig aus dem Kühlregal

Zubereitung:

Milch, Zucker, Sahne, Mehl und Eigelb in den Mixtopf geben und 10 Sekunden auf Stufe 4 vermischen. Dann die Zimtstange zugeben und 18 Minuten bei 90 Grad auf Stufe 2 kochen. Während dieser Kochzeit den Backofen auf 200°C vorheizen. Den Blätterteig in 12 Kreise mit einem Durchmesser von 10 Zentimetern ausstechen. Je eine Vertiefung des Muffinblechs mit einer runden Teigplatte auskleiden.

Dann die fertige Creme in die Vertiefungen füllen. Dabei darauf achten, dass sie nur zu 2/3 gefüllt werden (läuft sonst über beim Backen). Als nächstes die Törtchen im vorgeheizten Backofen 25 - 30 Minuten backen. Die fertigen Törtchen 15 Minuten in der Form auskühlen lassen, dann herausdrehen, mit Zimt bestäuben und warm oder kalt genießen.