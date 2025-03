Kein Amoktäter: Fehlalarm an Schule in Donaueschingen

Ein mutmaßlicher Amokalarm an einer Gewerbeschule in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat sich als Fehlalarm erwiesen. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Die Ursache für den Fehlalarm war zunächst unklar. Es werde nun auch zusammen mit der Betreiberfirma des Alarmgeräts geprüft, ob der Fehlalarm eine technische oder eine andere Ursache habe. Von dem Alarm waren rund 400 Schüler betroffen. Der Unterricht soll am Nachmittag fortgesetzt werden.

Die Amokmeldung für die Schule in Baden-Württemberg war kurz nach 9.30 Uhr eingegangen. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort, um die Schule zu überprüfen, wie sie auf der Plattform X mitteilte.