Brand in Mehrfamilienhaus - ein Mensch stirbt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Die Hintergründe seien noch unklar, sagte eine Sprecherin. Das Feuer war am Morgen in einer Wohnung ausgebrochen. Einsatzkräfte räumten das betroffene Haus und ein Nachbargebäude. Auf andere Wohnungen griff das Feuer nicht über. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

