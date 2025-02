Fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Tunnel

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Auto in einem Tunnel in Grötzingen (Kreis Karlsruhe) sind fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Kleinbus in den Gegenverkehr geraten und mit einem Wagen zusammengestoßen. Die Ursache war zunächst unklar. Die Beifahrerin des Kleinbusses kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Zwei Kinder, die im Kleinbus saßen, brachte ein weiterer Rettungshubschrauber zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Fahrer und die Fahrerin der beiden Fahrzeuge verletzten sich leicht.

