Mann sticht auf Freundin ein - Festnahme

Weil er seiner Freundin in Magstadt (Kreis Böblingen) schwere Stichverletzungen zugefügt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Dem 38-Jährige wird versuchte Tötung vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann soll seine Lebensgefährtin am Samstag nach einem Streit im gemeinsam bewohnten Haus schwer verletzt haben. Die 37-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Mann wurde nach der Tat an seiner Wohnanschrift festgenommen. Zur möglichen Tatwaffe und zu Hintergründen machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben.

Untersuchungshaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festnahme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Böblingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis