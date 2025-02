Streit eskaliert: Mann mit Tritt gegen Kopf schwer verletzt

Ein 38-Jähriger soll einem 33-Jährigen in einem Streit in Rodgau (Landkreis Offenbach) gegen den Kopf getreten und ihn schwer verletzt haben. Am Samstag habe es kurz nach Mitternacht in einer Wohnung zuerst eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gegeben, teilte die Polizei mit. Warum der Streit im Stadtteil Nieder-Roden eskalierte, war zunächst unbekannt. Der 33-Jährige sei wegen schwerster Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und behandelt worden.

Die Polizei nahm den 38-Jährigen nach eigenen Angaben vorläufig fest. Auf der Dienststelle stellten die Beamten fest, dass der 38-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest habe ein Wert von 1,1 Promille ergeben. Es sei noch eine Blutentnahme angeordnet worden. Nach Abschluss der Maßnahme durfte der 38-Jährige die Dienststelle laut Polizei wieder verlassen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu.