Tödlicher Unfall - Polizei fahndet nach Sattelzugfahrer

Nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn 81 nahe Zimmern ob Rottweil sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Verursacher. Eine Fahndung samt einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Sattelzugfahrer blieb ihren Angaben nach bislang erfolglos. Den Angaben nach war der Unbekannte am Dienstagmittag weitergefahren, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern.

Sattelzug wechselt plötzlich Spur

Ersten Polizeierkenntnissen zufolge hatte der Sattelzugfahrer plötzlich den Fahrstreifen gewechselt und ein Auto touchiert, als dessen Fahrerin ihn überholen wollte. In der Folge bremste ein weiterer Autofahrer stark ab, um auszuweichen - worauf ein Transporter hinter ihm nahezu ungebremst in seinen Wagen fuhr. Der 63 Jahre alte Autofahrer wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Transporterfahrer und ein weiterer Insasse verletzten sich schwer.

Ein Sachverständiger sollte den genauen Unfallhergang klären. Die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart wurde gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 70.000 Euro.