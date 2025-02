88 Millionen warten auf unbekannten Glückspilz aus Hessen

Wer ist der unbekannte Glückspilz, der bei der europäischen Lotterie Eurojackpot fast 88 Millionen Euro gewonnen hat? Lotto Hessen sucht weiter nach dem Gewinner oder der Gewinnerin. «Wir sind zuversichtlich, dass er oder sie sich melden wird», sagte Lotto-Sprecher Andreas Bickler. «Die meisten melden sich in den ersten ein, zwei Wochen nach dem Gewinn.»

Der Tippschein war am Dienstag an einer Annahmestelle in Nordhessen abgegeben worden. Mit exakt 87.949.627,70 Euro ist es der zweithöchste je in Hessen erzielte Lotteriegewinn. Der Tipp sei anonym und ohne Kundenkarte abgegeben worden - und das nur wenige Minuten vor Annahmeschluss, hatte Lotto Hessen berichtet. Der Spieler oder die Spielergruppe hat bis Ende 2028 Zeit, die millionenschwere Spielquittung vorzulegen.