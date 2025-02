Nach 88-Millionen-Lottogewinn: Tipper meldet sich

Vor rund einer Woche hat ein unbekannter Glückspilz bei der europäischen Lotterie Eurojackpot fast 88 Millionen Euro gewonnen. Nun hat sich ein Tipper oder eine Tipperin bei der Lottogesellschaft gemeldet und Anspruch auf die Gewinnsumme erhoben. Derzeit liege die Gewinnquittung aber noch nicht im Original vor, teilte Lotto Hessen auf dpa-Anfrage mit. Ob es sich um einen Einzelspieler, eine Spielerin oder eine Tippgemeinschaft handelt, wollte die Gesellschaft nicht sagen.

Lotto Hessen wartet nun auf die Vorlage der Quittung, die dann genau geprüft wird. Der Tippschein war an einer Annahmestelle in Nordhessen abgegeben worden. Mit exakt 87.949.627,70 Euro ist es der zweithöchste je in Hessen erzielte Lotteriegewinn. Der Tipp sei anonym und ohne Kundenkarte abgegeben worden - und das nur wenige Minuten vor Annahmeschluss, hatte Lotto Hessen berichtet.