Frankfurt schaltet wieder Ramadan-Beleuchtung an

Frankfurt/Main (dpe/lhe) - Eine spezielle Beleuchtung zum muslimischen Fastenmonat Ramadan gibt es in diesem Jahr zum zweiten Mal in der Innenstadt von Frankfurt. Die Lichter wurden am Abend unter anderem von Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) eingeschaltet.

Halbmonde, Sterne, Fanoos-Laternen und der Schriftzug «Happy Ramadan» weisen bis Ende März in der «Freßgass» auf den muslimischen Fastenmonat hin. Der Ramadan beginnt in diesem Jahr am 28. Februar und endet am 30. März.

Nach Angaben der Stadt war Frankfurt im vergangenen Jahr deutschlandweit die erste Stadt, die eine solche Beleuchtung installiert hatte. Hintergrund war ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Mit Köln folgte dann im vergangenen Jahr noch eine weitere deutsche Stadt mit einer ähnlichen Aktion: Im Stadtteil Köln-Ehrenfeld wurden ebenfalls Leuchtelemente wie Halbmonde und orientalische Lampen installiert. Vorbild für die Frankfurter Beleuchtung war eine ähnliche Aktion in London in den Vorjahren.

Die Beleuchtung stehe für das friedliche Miteinander aller Menschen in Frankfurt und solle ein Zeichen für Frieden und Mitmenschlichkeit setzen, hatte Eskandari-Grünberg im vergangenen Jahr mitgeteilt. Gleichzeitig soll damit ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Hass gesetzt werden.

Am Mittwoch wurde die Beleuchtung angeschaltet. Foto: Lando Hass/dpa