Zivilschutz rettet viele Angler von Eisscholle in Russland

Der russische Zivilschutz hat eine Rettungsaktion für auf einer Eisscholle festsitzende Eisangler gestartet. Der Behörde zufolge wurden inzwischen 170 Menschen gerettet. Zunächst hatte sie mitgeteilt, dass sich nach vorläufigen Angaben 200 Menschen auf einer Eisscholle im Ochotskischen Meer befinden. Sie waren demnach fast einen Kilometer vom Ufer der Insel Sachalin entfernt. Für die Rettungsaktion seien Wasserfahrzeuge und auch ein Hubschrauber eingesetzt worden.

Es ist nicht das erste Mal, dass dort Angler von Eisschollen gerettet werden müssen. Eisangeln ist in Russland sehr beliebt. Dabei kommt es immer wieder zu solchen Zwischenfällen und auch zu tödlichen Unglücken. Im Januar 2020 waren 600 Menschen auf einer großen Eisfläche, die sich vom Ufer vor Sachalin gelöst hatte. Viele konnten sich damals selbst in Sicherheit bringen, mehr als 200 brachte der Zivilschutz an Land.