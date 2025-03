Bulle flüchtet von Schlachthof in Innenstadt

Ein Bulle ist bei der Anlieferung an einen Schlachthof ausgebrochen und in die Innenstadt von Rottenburg (Kreis Tübingen) gerannt. Ein Tierarzt erschoss das Rind in einem Innenhof, wie die Polizei mitteilte.

Auf seiner Flucht beschädigte der Bulle ein Fahrzeug des Schlachthofes und die Absperrung einer Kirche. Wie er entkommen konnte, war zunächst nicht bekannt. Das tote Tier wurde wieder zum Schlachthof gebracht.

Mehrere Streifenwagen rückten wegen des Bullen aus. Eine Streife wich dabei bei einem Überholmanöver einem Abbieger aus, kam von der Straße ab und stieß gegen eine Laterne. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.