Kokain und mutmaßliches Drogengeld: zwei Männer verhaftet

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 in Unterfranken sind rund ein Kilogramm Kokain und mutmaßliches Drogengeld gefunden worden. Die 27 und 30 Jahre alten Tatverdächtigen aus Hessen wurden verhaftet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Schleierfahnder kontrollierten die beiden Männer am Mittwoch, als sie auf der A3 bei Kist (Landkreis Würzburg) im Auto in Richtung Frankfurt unterwegs waren.

Bei der Kontrolle fanden die Polizisten ein Pfefferspray in der Mittelkonsole des Autos. Weder der 27-jährige Fahrer noch sein 30-jähriger Beifahrer hatten den Angaben zufolge eine Erlaubnis für das Pfefferspray, das somit als verbotene Waffe galt. Beim Überprüfen des Autos fanden die Polizisten noch das Kokain und einen niedrigen vierstelligen Betrag Bargeld. Ihre Funde stellten die Polizisten sicher.

Die Beamten nahmen die Männer vorläufig fest und brachten sie auf die Dienststelle, wie es hieß. Am Donnerstag wurden sie einem Haftrichter vorgeführt. Inzwischen sitzen die beiden Männer in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Gegen sie liege der dringende Tatverdacht vor, unerlaubt mit Drogen gehandelt zu haben.