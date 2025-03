Sirenenalarm, Sirenentöne und ihre Bedeutung in Bayern

Sirenenalarm gibt es in Bayern immer wieder. Zum einen werden damit Feuerwehrleute zu den Wachen gerufen, zum anderen wird über Sirenentöne die Bevölkerung vor größerer Gefahr gewarnt. Auch deshalb gibt es regelmäßig Probealarm, bei denen die Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Welche Bedeutung haben die Sirenentöne bei Sirenenalarm in Bayern? Welche Sirene bedeutet was? Hier der Überblick.

Welche Bedeutung hat ein Sirenenton 3 mal ?

Wenn die Sirene 3 mal hintereinander heult, mit jeweils mehreren Sekunden Pause dazwischen, dann dient das Signal in Bayern zur Alarmierung der örtlichen Feuerwehr. Die Feuerwehrmänner und - Frauen werden damit aufgefordert, zur Feuerwache zu kommen und die Fahrzeuge zu besetzen, um zu einem Einsatzort zu fahren. Für die normale Bevölkerung ist es also nicht von Bedeutung, wenn die Sirene 3x hintereinander geht.

Welche Bedeutung hat der Sirenenton als langer Dauerton - auf und ab heulend?

Wenn die Sirene eine Minute lang als Dauerton heult, aber dabei auf- und abschwellt, sollen die Menschen sofort das Radio einschalten. In diesem Fall liegt eine größere Gefahrenlage vor, über die per Radio informiert wird. Gehört werden sollten in diesem Fall die örtlichen Lokalsender oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wer eine Warnapp auf seinem Smartphone hat, etwa KatWarn (hier zum Download für iPhone und Android) oder NINA (hier zum Download), sollte sich diese ansehen.

Welche Bedeutung hat das Sirenensignal als Dauerton 1 mal?

Ein einminütiger, gleichbleibender Heulton der Sirene bedeutet Entwarnung. Es gibt also keine Gefahr mehr, vor der man sich schützen muss.

Gibt es das Sirenensignal 4 mal hintereinander?

Nein, ein solches Sirenensignal ist in Bayern nicht vorgesehen.

Gibt es bei Sirenen einen Unterschied Probealarm - echter Alarm?

Woran erkenne ich, dass der Sirenenalarm nur ein Probealarm ist? Das ist relativ einfach: Ein Sirenen-Probealarm wird einige Tage vorher in den Medien angekündigt. Der regelmäßige Funktionstest der Sirene, den es in vielen bayerischen Kommunen gibt, läuft meistens am Samstagmittag.

Bei welcher Gefahr können in Bayern Sirene warnen?

Grundsätzlich werden Sirenen eingesetzt, wenn möglichst viele Menschen möglichst schnell vor einer drohenden Gefahr gewarnt werden müssen. Denkbare Szenarien sind etwa

Hochwasser

Atomunfall

Starke Rauchentwicklung

Chemie-Unfall

Sirenenalarm in Bayern: Wie ist der aktuelle Stand der Technik?

Nach dem Ende des Kalten Kriegs waren in Deutschland viele Sirenen abgebaut worden - man hielt sie nicht mehr für nötig. Das hat sich in den vergangenen Jahren aber geändert. Vor allem nach den Hochwasserkatastrophen - etwa 1999 das Pfingsthochwasser in Augsburg - begann das Umdenken, wie man die Menschen schnell und effektiv vor drohender Gefahr warnen kann. 2021 erklärte Ministerpräsident Markus Söder, dass das Sirenen-Warnsystem in Bayern vorangebracht werden soll. So sollen 26.000 Sirenen im ganzen Freistaat wieder in Betrieb genommen werden.

Welcher Sirenenton welche Bedeutung hat, wurde in Bayern 1998 in einer Verordnung über öffentliche Schallzeichen festgelegt.