Europaturm leuchtet in Farben der Ukraine

Zum dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine ist der Europaturm in Frankfurt in den Nationalfarben des Landes blau und gelb erstrahlt. «Drei Jahren nun schon leben die Menschen vor Ort im Krieg und versuchen, ihren Alltag zu meistern», hatte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) vorab erklärt. Nur wenige Flugstunden von Frankfurt entfernt betrauerten Menschen tote Soldatinnen und Soldaten. «Wir stehen klar an der Seite der Ukraine», betonte Josef.

Auf dem Römerberg hatten zudem Initiativen des Ukranian Coordination Center für den Abend zu einer Mahnwache geladen.

Am 24. Februar 2022 gab Russlands Staatschef Wladimir Putin seinen Truppen im Morgengrauen den Befehl zum Einmarsch in das Nachbarland. Seitdem sieht sich die Ukraine in ihrer Existenz bedroht. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber Schätzungen zur Zahl der Toten in dem Krieg gehen in die Zehntausende und womöglich sogar Hunderttausende.

Am 24. Februar 2022 begann der Krieg. Foto: Helmut Fricke/dpa