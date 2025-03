ESC in Basel: Organisatoren hoffen auf Céline Dion

Die Organisatoren des Eurovision Song Contests (ESC) hoffen auf einen Auftritt von Céline Dion als Star-Gast beim ESC-Finale im Mai in Basel. Es gebe entsprechende Kontakte, bestätigte ein Sprecher des Veranstalters. Allerdings hänge alles aufgrund ihrer schweren Krankheit in der Schwebe, hieß es. Ein Auftritt des 56-jährigen kanadischen Top-Stars werde sich erst kurzfristig entscheiden.

Die Sängerin leidet seit mehreren Jahren an der schweren neurologischen Krankheit Stiff-Person-Syndrom mit Muskelkrämpfen. Bei den Olympischen Spielen in Paris sang sie zum ersten Mal seit 2019 wieder öffentlich während der Eröffnungsfeier. Im November 2024 trat sie bei einer Show in Saudi-Arabien auf.

Dion war 1988 in Dublin für die Schweiz ins Rennen gegangen. Mit dem Song «Ne Partez Pas Sans Moi» gewann sie den Wettbewerb mit einem Punkt Vorsprung.

Schweiz wird von Zoë Më vertreten

Unterdessen ist klar, dass die 24-jährige Zoë Më die Schweiz im ESC-Finale vertreten wird. Das teilte das Schweizer Fernsehen (SRG) mit. Die Schweizerin hat viele Jahre in Deutschland verbracht und macht zweisprachigen Pop - sie singt auf Französisch und Deutsch. Welchen Song sie singt, soll am 10. März bekanntgegeben werden.

Die junge Frau tritt in die Fußstapfen von Nemo. Nemo hatte 2024 im schwedischen Malmö den Wettbewerb mit dem Lied «The Code» gewonnen.

Der größte Musikwettbewerb der Welt mit mehr als 150 Millionen Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen findet vom 10. bis 17. Mai in der St. Jakobshalle in Basel an der deutschen Grenze statt. Durch das Spektakel werden die Moderatorinnen Michelle Hunziker («Wetten, dass...?»), die Kabarettistin Hazel Brugger und die Sängerin Sandra Studer führen.