Regionale Entscheidung über neuen Stadtteil in Frankfurt

Wie steht es um den geplanten «Stadtteil der Quartiere» in Frankfurt? Dazu wird die Regionalversammlung Südhessen in ihrer Sitzung heute (15.00 Uhr) eine wichtige Entscheidung treffen. Denn die 99 Mitglieder sollen über den «Zielabweichungsantrag» der Stadt votieren.

Nach überarbeiteten Plänen will die Stadt das neue Viertel jetzt nur noch östlich der A5 bauen. Auf dem Areal sollen fast 7.000 Wohnungen entstehen. Früher war auch mit Wohnungen westlich der Autobahn geplant worden. Dagegen hatte es allerdings in Nachbarkommunen, die den Planungen als Teil der Regionalversammlung zustimmen müssen, Widerstand gegeben.

«Ich hoffe natürlich, dass alles gut ausgeht und das Projekt entsprechend weitergeplant werden kann», hatte Frankfurts Planungsdezernent Marcus Gwechenberger vorab gesagt.

Regierungspräsidium empfiehlt Zustimmung

Das Regierungspräsidium Darmstadt empfiehlt, dem Antrag zuzustimmen. So hatte es unlängst in einem Beschluss erklärt, dass es «grundsätzlich möglich» sei, das Quartier in dem nun vorgesehenen Areal zu errichten. Die Behörde nennt aber gleich mehrere Auflagen - etwa zu Umwelt, Wasser und ÖPNV - die beachtet werden sollen. Umweltschützer vom BUND Kreisverband Frankfurt halten das Projekt dagegen weiter für nicht zustimmungsfähig, unter anderem wegen der Flächenversiegelung.