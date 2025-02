Blunt, Johnson, DiCaprio und Scorsese planen Hawaii-Thriller

Promi-Besetzung für einen geplanten Gangsterfilm von Star-Regisseur Martin Scorsese: Leonardo DiCaprio (50, «The Revenant»), Dwayne Johnson (52, «Baywatch») und Emily Blunt (41, «A Quiet Place») wollen gemeinsam einen Mafia-Thriller, der auf Hawaii spielt, drehen.

Dem Branchenblatt «Variety» zufolge hatten Johnson und Blunt, Co-Stars aus dem Film «Jungle Cruise», den Stoff an Scorsese und DiCaprio herangetragen. Die noch titellose Story soll auf tatsächlichen Rivalitäten in der Mafia-Szene auf Hawaii in den 1960er und 1970er Jahren beruhen. Der «New York Times»-Journalist und Buchautor Nick Bilton («Twitter. Eine wahre Geschichte von Geld, Macht, Freundschaft und Verrat») gab auf der Plattform X bekannt, dass er das Skript schreibe.

DiCaprio und Scorsese drehten seit 2002 bereits sechs Spielfilme zusammen, zuletzt das Drama «Killers of The Flower Moon» (2023).

Icon Vergrößern Emily Blunt und Dwayne Johnson wollen mit Leonardo DiCaprio drehen. (Archivbild) Foto: Ashley Landis/Invision/AP/dpa Icon Schließen Schließen Emily Blunt und Dwayne Johnson wollen mit Leonardo DiCaprio drehen. (Archivbild) Foto: Ashley Landis/Invision/AP/dpa