Unfall verursacht Stromausfall in Teilen Offenbachs

Nach einem Unfall ist in Teilen Offenbachs der Strom ausgefallen. Eine 61-Jährige sei kurz vor 14.00 Uhr mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in einen Verteilerkasten gefahren, teilte die Polizei mit. Sie blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Infolge der Kollision seien vorwiegend im Stadtteil Lauterborn neben Strom wohl auch Internet, Ampeln und Straßenbeleuchtungen beeinträchtigt. Derzeit werde an einer Behebung der Schäden gearbeitet. Ein Ende sei noch nicht abzusehen. Wie viele Menschen betroffen waren, war am Nachmittag unklar, da der Energieversorger zunächst nicht zu erreichen war.

