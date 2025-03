Busse und Bahnen in Kassel stehen wegen Warnstreiks still

Die Warnstreik-Welle im öffentlichen Dienst Hessens geht weiter: Heute müssen die Fahrgäste in Kassel ganztägig auf sämtliche Busse und Straßenbahnen verzichten, nachdem die Gewerkschaft Verdi zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen hat. In Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach wird der dreitägige Ausstand im öffentlichen Nahverkehr zudem fortgesetzt. Parallel wollen (ab 8.30 Uhr) in der nordhessischen Stadt Beschäftigte demonstrieren.

Bis einschließlich Donnerstag fallen in Frankfurt sämtliche Fahrten auf den neun U-Bahn- sowie den zehn Straßenbahnlinien aus. In Offenbach ist nach Verdi-Angaben etwa die Hälfte der Busfahrer im Ausstand und in Wiesbaden steht der Busverkehr. Weitere Arbeitsniederlegungen gibt es auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei den Entsorgungsbetrieben in Hanau und Bad Homburg. Diese dauern noch bis diesen Samstag (15. März).

Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen. Verdi fordert unter anderem eine Tariferhöhung im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich, und höhere Zuschläge für die Arbeit zu belastenden und ungünstigen Zeiten. Die nächste Verhandlungsrunde ist von diesem Freitag an bis Sonntag (14. bis 16. März) in Potsdam geplant.