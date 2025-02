Polizist bei Festnahme gebissen - leichte Verletzungen

Ein Polizist ist bei der Festnahme eines Mannes in Taunusstein gebissen worden. Dabei sei der 24-Jährige leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Nach dem Biss setzte er einen Elektroschocker ein, der festgenommene Mann erlitt dabei ebenfalls leichte Verletzungen.

Der Mitteilung zufolge befand sich dieser am Dienstagabend in einem «psychischen Ausnahmezustand». Er habe in einer Wohnung im Stadtteil Wehen randaliert und sich selbst gefährdet. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und biss schließlich zu. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.