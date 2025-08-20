Claudia Effenberg plant drittes Jawort mit Stefan

Designerin Claudia Effenberg (59) will ihren Mann, den Ex-Fußballer Stefan Effenberg (57), einem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge zum dritten Mal heiraten. «Der große Wunsch kam von Stefan – nach meiner Lungenembolie. Weil ich da fast gestorben wäre», sagte Claudia Effenberg dem Blatt. «Danach hat er mich gefragt, ob ich ihn noch einmal heiraten will. Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Aber wenn, nur in Weiß.»

Es gebe auch schon konkrete Pläne: «Zwei Dinge kann ich versprechen: Es wird noch dieses Jahr passieren», sagte Claudia Effenberg der Zeitung, deren Wahlheimat den Angaben zufolge Hamburg ist. «Ich werde mein eigenes Hochzeitskleid dafür designen.»

Die eigentliche Hochzeit fand laut «Bild»-Bericht 2004 am Strand in Florida in den USA statt. 2014 erneuerten dann die Effenbergs schon einmal ihr Ehegelübde.

Icon vergrößern Die Effenbergs wollen zum dritten Mal Ja sagen. (Archivbild von 2015) Foto: picture alliance / dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Effenbergs wollen zum dritten Mal Ja sagen. (Archivbild von 2015) Foto: picture alliance / dpa