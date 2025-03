Beliebter Theaterregisseur: Wolfgang Engel ist tot

Der Regisseur Wolfgang Engel, einer der bedeutendsten Theatermacher der DDR, ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 81 Jahren. Das teilte eine Sprecherin des Theaters Leipzig unter Berufung auf Angaben der Familie mit. Dort war er von 1995 bis 2008 Intendant. Über den Tod hatten zuvor mehrere Medien berichtet.

Die Karriere des Schweriners startete in seiner Geburtsstadt: Direkt nach dem Abitur absolvierte Engel am Mecklenburgischen Staatstheater eine Schauspielausbildung. Bis 1974 war er dort Bühnenarbeiter, Schauspieler, Regieassistent und schließlich Regisseur.

Dann wechselte er nach Sachsen - zunächst an die Landesbühnen in Radebeul, dann 1980 ans Staatsschauspiel in Dresden. Dort reihte sich Engel mit aktualisierten Klassiker-Fassungen und Heiner Müller-Werken in die erste Reihe der DDR-Regisseure.

Zum SED-Staat blieb Engel auf Distanz, den DDR-Nationalpreis lehnte der Theatermann 1989 ab. 2011 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Theaterpreis «Der Faust» geehrt.

Wolfgang Engel, einer der wichtigsten Theaterregisseure der DDR, ist im Alter von 81 Jahren gestorben (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa