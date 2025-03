Leopardgecko in Schule gefunden

An einer Schule in Reutlingen ist ein Leopardgecko gefunden worden. Ein Hausmeister habe das Tier entdeckt und die Polizei informiert, sagte ein Sprecher. Der Hausmeister überreichte das Tier in einem Karton an die Beamten. Diese brachten das bunte Reptil auf die Wache. Später stellte sich heraus, dass das Tier einer Lehrerin gehört. Sie wollte es ihren Schülern zeigen. Doch das Tier sei entwischt.

