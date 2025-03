45-jähriger Landwirt stirbt bei Unfall mit Bulle

Bei einem Unfall in einem Kuhstall in Kaufungen (Landkreis Kassel) ist ein 45-jähriger Mann von einem Bullen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der 45-Jährige einen ausgebrochenen Bullen mit einer Absperrbake in den Kuhstall zurückgetrieben haben. Dabei drängte der Bulle ihn nach bisherigen Erkenntnissen in die Ecke eines Gangs und schleuderte ihn gegen eine Wand. Der Landwirt erlag am Montag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Eine Anwohnerin hatte zuvor Schreie aus dem Stall gehört und den Rettungsdienst alarmiert.

