Das Karlsruher Eisbärenbaby ist ein Junge - und gesund und munter. Das teilte der Zoo Karlsruhe nach der ersten Untersuchung mit. Der Kleine wiegt 9,6 Kilogramm. Dass er sich bei dem Gesundheitscheck nach Kräften wehrte und von einem Menschen kaum zu halten war, ist für Zootierarzt Marco Roller ein Zeichen, dass der Eisbär «in einem sehr guten körperlichen Zustand ist».

Bei der Erstuntersuchung am Freitag wurden Fell und Tatzen kontrolliert sowie Herz und Lunge abgehört. Zudem wurde ein Chip zur vorgeschriebenen Kennzeichnung gesetzt. Der Kleine wurde geimpft und entwurmt. Bis der Eisbär für Zoogäste zu sehen ist, werden noch Wochen vergehen. Die Anlage wird noch umgebaut. Zudem sollen Mutter und Sohn genügend Zeit zur Eingewöhnung haben. Einen Namen hat das Tier bisher nicht. Details zur Namenssuche will der Zoo in der kommenden Woche bekanntgeben.

