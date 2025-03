17-Jährige stirbt bei Kollision von Roller und Auto

Eine 17 Jahre alte Jugendliche ist beim Zusammenstoß eines Motorrollers mit einem Auto im Rhein-Main-Gebiet ums Leben gekommen. Sie saß auf dem Roller, den ein 55-Jähriger fuhr. Er wurde mit schwersten Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Ein elf Jahre altes Mädchen, das in dem Auto saß, wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die 44 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Fahrerin war am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße (B 486) zwischen Mörfelden und Rüsselsheim mit dem Roller des Mannes zusammengeprallt. Dabei wurde die 17-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Der Streckenabschnitt der B 486 wurde wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten zeitweilig ganz gesperrt. Über das Verhältnis der beiden Mädchen zum Fahrer des Rollers beziehungsweise der Fahrerin des Autos sagte die Polizei zunächst nichts.