Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Tötungsdelikt: Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt

Tötungsdelikt

Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt

In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In welcher Beziehung die Opfer und der Tatverdächtige zueinander stehen ist nicht bekannt. (Symbolbild)
    In welcher Beziehung die Opfer und der Tatverdächtige zueinander stehen ist nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Eine Frau ist in Leipzig getötet und ein Kind schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien am Montagabend in eine Wohnung in dem Stadtteil Reudnitz gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Die 42-Jährige erlag wenig später ihren Verletzungen, der zehn Jahre alte Junge sei inzwischen außer Lebensgefahr.

    Die Polizei konnte einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen am Einsatzort festnehmen. In welcher Beziehung die Opfer und der Tatverdächtige zueinander stehen, teilte die Polizei nicht mit. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden