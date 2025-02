Slowake Hlavatý wird Coach der Ludwigsburger Handballerinnen

HB Ludwigsburg hat einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Jakob Vestergaard (50) verpflichtet. Zur kommenden Saison wird Tomás Hlavatý (38) die Ludwigsburger Handballerinnen anstelle von Vestergaard übernehmen, der aus familiären Gründen in seine Heimat Dänemark zurückkehrt. Hlavatý unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2027, wie der deutsche Meister mitteilte.

«Perfekte Lösung»

«Er war unser absoluter Wunschkandidat», sagte Sportdirektor Gerit Winnen über den Slowaken. Der Verein habe die «perfekte Lösung» gefunden. «Seine positive Handballverrücktheit, die uns alle antreibt, lebt Tomás gefühlt pur».

Zusätzlich zu seiner Arbeit beim Bundesligisten wird Hlavatý die tschechische Frauen-Nationalmannschaft betreuen. In Deutschland wird er erstmals tätig sein, kann aber auf reichlich Erfahrung bauen. Bereits im Alter von 16 Jahren begann Hlavatý seine Trainerlaufbahn als Assistent seiner Mutter. Als 18-Jähriger verantwortete er erstmals selbst eine Jugendmannschaft.

Nach Stationen in Ungarn und Russland wechselte er 2022 nach Norwegen und wurde bei Vipers Kristiansand im Sommer 2023 vom Assistenten zum Cheftrainer befördert. Noch in der Zeit als Co-Trainer gewann er die Champions League. Auch in Ungarn hatte er schon zu einem Trainerteam gezählt, das sogar zwei Titel in der Königsklasse feierte.