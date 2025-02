Trinkgeld am Gardasee: So machen Sie es richtig

Beim Trinkgeld geben kann man viel falsch machen - oder viel richtig. Das ist auch beim Gardasee-Urlaub so. Rund 28 Millionen Touristen zieht es jedes Jahr an Italiens größten See. Sie wohnen in Hotels und Pensionen, besuchen Restaurants und Pizzerien, gehen in Bars und fahren Taxi. Aber gibt man am Gardasee bei solchen Gelegenheiten Trinkgeld? Und wenn ja, wieviel Geld zeigt, dass man mit dem Service wirklich zufrieden war? Hier der Überblick mit allen Infos - auch zum berühmten "Coperto" auf der Rechnung.

Gibt man Trinkgeld am Gardasee?

Ja, am Gardasee kann man - ähnlich wie in Deutschland - einen guten Service im Hotel, in Lokalen oder bei anderen Dienstleistern mit einem Trinkgeld belohnen. Ein Muss ist Trinkgeld am Gardasee allerdings nicht. In Bars zum Beispiel wird überhaupt kein Trinkgeld erwartet.

Trinkgeld am Gardasee: Oft ist es durchs Coperto schon inklusive

In vielen Restaurants am Gardasee ist das Trinkgeld bei der Abrechnung quasi schon inklusive. Das erkennt man am Begriff "Coperto" auf der Karte oder der Rechnung. Dieser Betrag, meist ein bis zwei Euro pro Person, ist eine Art Grundgebühr für Besteck, Geschirr und Brot auf dem Tisch. In Lokalen, in denen Coperto abgerechnet wird, wird von den Gästen kein zusätzliches Trinkgeld erwartet.

Wer möchte, kann natürlich trotzdem zusätzlich zum Coperto ein Trinkgeld geben. Dazu wartet man, bis man nach dem Bezahlen der Rechnung das Rückgeld bekommen hat und lässt dann auf dem Tisch ein bisschen Geld zurück.

Ist kein Coperto ausgewiesen und man will dem Servicepersonal etwas Gutes tun, liegt man mit fünf bis zehn Prozent des Rechnungsbetrags als Trinkgeld richtig.

Taxifahrten am Gardasee: Betrag einfach aufrunden

Bei Taxifahrten am Gardasee (Lesen Sie auch: Diese 15 Sehenswürdigkeiten am Gardasee lohnen sich besonders) ist Trinkgeld eher unüblich. Wer will, kann den Fahrbetrag aber aufrunden.

Gebe ich am Gardasee Trinkgeld im Hotel?

Für das Reinigungspersonal im Hotel am Gardasee kann man einen Euro pro Nacht oder fünf Euro pro Woche am Abreisetag im Hotelzimmer liegenlassen. Wird einem das Gepäck ins Zimmer getragen, ist ein Euro Trinkgeld pro Gepäckstück angemessen.

Urlaub am Gardasee: Trinkgeld auf die Karte oder in bar?

Generell ist es in Italien unüblich, das Trinkgeld mit Karte zu zahlen. Besser ist es, man bezahlt den Rechnungsbetrag mit der Karte und übergibt das Trinkgeld dann anschließend in bar oder legt es auf den Tisch, an dem man gesessen ist.