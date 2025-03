Neuer «Wendland»-Krimi im ZDF: War sie ein Teufelssauger?

Sie erzählt Kindern Vampirgeschichten und stirbt einen ungewöhnlichen Tod: Blutleer wird die Leiche der Leiterin des Heimatmuseums, die viel über die Mythen und Bräuche des Wendlands wusste, aufgefunden. Kommissar Jakob Stiller (Ulrich Noethen) muss sich in seinem neuesten «Wendland»-Fall mit dem alten Glauben des «Teufelssaugers» auseinandersetzen.

Zu sehen ist der Krimi «Wendland - Stiller und der Teufelssauger» am Mittwoch, 19. März, um 20.15 Uhr im ZDF und schon seit 12. März online in der ZDF-Mediathek.

Rasch entspinnt sich ein ungutes Gefühl gegenüber einem Familienmitglied der Toten: Ihre Zwillingsschwester, die ruppige Lenka Preen (Judith Rosmair), lässt die Nachricht vordergründig kalt. Sie gibt den Polizisten keine hilfreichen Auskünfte, hat kein Alibi und dazu zeigen Recherchen, dass sie abgedriftet ist.

War es die Zwillingsschwester?

Arbeitslos, tabletten- und alkoholsüchtig, von Mann und Schwester betrogen und entfremdet von ihren Kindern, hatte sie Streit mit dem Opfer ums Erbe. Und noch mehr: Lenka Preen bezichtigte die Tote, für ihr Unglück verantwortlich zu sein. Und ein Teufelssauger zu sein.

«Wenn Zwillinge an derselben Brust gestillt werden, dann hieß es früher, einer der beiden ist ein Teufelssauger», erklärt Ermittlerin Kira Engelmann (Bettina Burchard) ihrem Kollegen Stiller. «Weil er nicht nur den Zwilling und die Mutter, sondern die Verwandtschaft bis aufs Blut aussaugt», ergänzt Polizist Oliver Klasen (Malte Thomsen).

Auffällig ist dann das Obduktionsergebnis: Der Leiche wurde alles Blut entnommen und es fehlt davon jede Spur. Dazu hat die Schwester mal in einem Blutspendemobil gearbeitet.

Was ist mit dem Blut der Toten passiert?

Stiller amüsiert, fasziniert und schockiert die Schauergeschichte gleichermaßen. Er beginnt, sich auf dem Grundstück des Opfers Lubina Dagartz umzusehen und findet hinter einer versteckten Tür unzählige Fotos und Akten mit teils sehr intimen Informationen aus dem Leben ihrer Mitmenschen. Es stellt sich heraus: Dagartz hat Gegenleistungen für ihr Schweigen von den Ausspionierten gefordert und wurde dafür von vielen gehasst.

War sie also doch ein Teufelssauger? «Als Metapher lass' ich das gelten», resümiert Stiller im Zwiegespräch mit seiner Kollegin Kira Engelmann. «Ihre Energie hat sie aus den Lügen und Geheimnissen der anderen gesaugt.»

Doch wer war nun der Täter? Zwillingsschwester Lenka möchten es die beiden Ermittler trotz einiger Hinweise einfach nicht zutrauen. Waren es die vielen gemobbten Mitbürger? «Mir sind die Verdächtigen ausgegangen», muss Stiller kundtun.

Natürlich ist in TV-Krimis nie der Zufall unterwegs: Rasch wird in diesem vierten «Wendland»-Fall eine Verbindung von Stiller zur Hausärztin Oda Nolde (Katharina Schütter) geschaffen. Der Polizist verbrachte neulich als Begleitung seiner Nachbarin Silke Landauer (Helene Grass) einen Abend in ihrem Haus, und Nolde reagiert auffällig emotional auf den Tod der «Märchentante».

Die Ärztin hat zudem auch ein Geheimnis um ihr eigenes Blut. Man darf verraten: Zuschauer dürfen mit einer überraschenden Wendung rechnen.