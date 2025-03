Wann ist Zeitumstellung auf Sommerzeit 2025?

Vorwärts oder zurück: Wie stellt man dann die Uhr richtig um?

Was ist mit der Abschaffung der Zeitumstellung?

Die wichtigsten Antworten zur Zeitumstellung auf Sommerzeit 2025 im Überblick.

Datum: Wann ist Zeitumstellung auf Sommerzeit 2025?

Zeitumstellung auf Sommerzeit ist am Sonntag, 30. März 2025. Um zwei Uhr findet die Zeitumstellung statt, dabei wird der Zeiger um eine Stunde - also auf drei Uhr - nach vorne gerückt. Ende der Sommerzeit 2025 ist am 26. Oktober.

Sonntag, 30.3., Uhr umstellen: Was bedeutet die Umstellung auf Sommerzeit konkret?

Am 30. März 2025 ist für uns alle gefühlt die kürzeste Nacht des Jahres. Denn dadurch, dass die Uhr vorgestellt wird, stiehlt man uns wieder einmal eine komplette Stunde Schlaf. Da die Zeitumstellung anders als im Vorjahr nicht in die Osterferien fällt, dürfte das Aufstehen dieses Mal wieder mehr Menschen nerven. Dank der Umstellung auf Sommerzeit 2025 bleibt es dann gefühlt eine Stunde länger hell.

Warum gibt es die Zeitumstellung?

Ziel der 1980 wieder eingeführten Umstellung ist es, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt aber immer wieder an.

Abschaffung Sommerzeit und Winterzeit: Sollte die Zeitumstellung nicht abgeschafft werden?

Das ist ein unrühmliches Kapitel der EU. Im Jahr 2018 hatte sich das Europäische Parlament darauf geeinigt, im Herbst 2021 ein letztes Mal an der Uhr zu drehen und die Zeitumstellung abzuschaffen. Doch im Europäischen Rat, wo die Mitgliedsstaaten über die nächsten Schritte abstimmen müssten, wollte sich keiner mehr mit dem Vorhaben befassen. Die EU hat die Zeitumstellung auf der Prioritätenliste deutlich abgestuft – und durch die Corona-Krise und den Krieg in der Ukraine ist das Thema noch weiter nach unten gewandert auf der Prioliste. Sprich: Die Zeitumstellung, die kaum jemand gut findet und keinen Sinn hat, ist im bürokratischen Dickicht stecken geblieben.

Uhr umstellen auf Sommerzeit - automatisch oder per Hand?

Funkuhren stellen sich in der Regel automatisch auf die Sommerzeit 2025 um. Im Auto oder bei Elektrogeräten wie Ofen oder Mikrowelle muss man die Sommerzeit meist manuell einstellen.

Stellt sich das Smartphone automatisch auf Sommerzeit 2025 um?

Ja. Smartphones verfügen über die Funktion, automatisch von der Winter- auf die Sommerzeit umzustellen. In manchen Handys muss diese allerdings erst in den Einstellungen aktiviert werden - sie ist aus Datenschutzgründen abgeschaltet. Computer und Laptops nehmen die Zeitumstellung in der Regel ebenfalls automatisch vor.

Uhr vor oder zurückstellen - gibt es Merksätze zur Umstellung auf Sommerzeit?

Ja, mit ein paar Merksätzen ist schnell klar, wie die Zeitumstellung richtig läuft:

"Spring forward, fall back." Im Frühling ("spring") den Zeiger eine Stunde vor, im Herbst ("fall") eine Stunde zurück.

"Immer zum Sommer hin." Also im Frühjahr eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück.

"Zeitumstellung funktioniert wie das Thermometer" - im Frühjahr plus und im Winter minus.

"Früher aufstehen im Frühjahr", denn die Uhr wird vorgestellt und die Schlafzeit ist eine Stunde kürzer.

"Bei der Zeitumstellung ist es wie mit den Gartenmöbeln." Im Frühjahr kommen sie VOR die Tür, im Herbst ZURÜCK in den Schuppen.

Welche Folgen für die Gesundheit hat die Zeitumstellung?

Vielen Menschen macht die Zeitumstellung vermutlich wenig oder gar nichts aus. Andere haben da schon mehr Probleme: Sie schlafen schlecht, fühlen sich schlapp und unkonzentriert, da eine Stunde Schlaf fehlt. Besonders die Umstellung auf die Sommerzeit bringt den inneren Takt deutlich mehr durcheinander als die Umstellung auf Winterzeit, sagen Experten.

Wann ist Zeitumstellung auf Winterzeit 2025?

Umstellung auf Winterzeit - oder besser: Normalzeit - ist am Sonntag, 26. Oktober 2025. Dann wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt und wir können wieder etwas länger im Bett liegen bleiben.