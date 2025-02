Vor Paris-Gipfel: Scholz beschwört Einigkeit Europas

Vor dem europäischen Sondergipfel zum Ukraine-Kurs in Paris hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Einigkeit Europas beschworen. Es sei wichtig, alles dafür zu tun, dass Europa stark und geeint bleibe, sagte Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kassel. «Das brauchen wir wegen der Ukraine, das brauchen wir für unsere eigene Sicherheit», betonte Scholz. Mit dem Thema werde er sich in Paris beschäftigen.

In der französischen Hauptstadt wollen europäische Staats- und Regierungschefs am Montag über die Pläne von US-Präsident Donald Trump zu einer möglichen Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. Erwartet werden neben Bundeskanzler Scholz die Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden und Dänemark. Zudem sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident António Costa sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte mit dabei. Gastgeber ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Das Treffen ist am Nachmittag geplant.

Icon Vergrößern Europa brauche Einigkeit für die Ukraine und die eigene Sicherheit, sagte der Bundeskanzler bei einer Wahlkampfveranstaltung. Foto: Swen Pförtner/dpa Icon Schließen Schließen Europa brauche Einigkeit für die Ukraine und die eigene Sicherheit, sagte der Bundeskanzler bei einer Wahlkampfveranstaltung. Foto: Swen Pförtner/dpa