Tausende Beteiligte bei Cleanups in Frankfurt und am Main

Bei Cleanups in Frankfurt und in weiteren Städten am Main haben in den vergangenen Tagen und Wochen Tausende Freiwillige Müll gesammelt. Der «Frankfurt Cleanup 2025», der am 28. und 29. März stattfand, war nach Angaben der Veranstalter mit über 7.600 Anmeldungen der größte seit dem Beginn im Jahr 2019. Allein bei der zentralen Aktion am Hafenpark sind demnach 796 Kilogramm Müll zusammengekommen. Die Gesamtmenge des gesammelten Mülls werde in den nächsten Tagen ermittelt. Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodríguez dankte laut einer Mitteilung allen Beteiligten.

Erfolgreich ging auch der «Main Cleanup» zu Ende. Vom 14. bis zum 29. März sorgten entlang des Mains etwa 2700 Freiwillige für weniger Müll an und in dem Fluss. Laut Initiator Joachim Umbach haben rund 50 Gruppen insgesamt 3,5 Tonnen Müll gesammelt - das sei mehr als bei der Aktion im vergangenen Jahr.