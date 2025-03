Motorrad soll bei Rot gefahren sein - Zwei Schwerverletzte

Ein Motorradfahrer soll in Stuttgart bei Rot über eine Ampel gefahren sein, er stieß mit einer Fußgängerin zusammen. Der 28 Jahre alte Fahrer und die 84-jährige Passantin wurden am Samstag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten in Kliniken.

Demnach soll der Mann mit seiner Maschine zunächst mehrere an einer roten Ampel wartende Autos auf einem Radfahrstreifen überholt haben. Dann soll er die Ampel bei Rotlicht überfahren haben. Dabei fuhr er laut Polizei die 84-Jährige an, die die Straße bei Grünlicht überquerte.

Die Straße war für drei Stunden gesperrt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.