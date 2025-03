Motorradfahrer bei Kollision mit wendendem Auto verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Frankfurt in ein wendendes Auto gefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin des Autos zum Wenden mit ihrem Wagen rückwärts in einen Feldweg im Stadtteil Unterliederbach gefahren. Als das Auto quer zur Fahrbahn stand, sei der Motorradfahrer gegen den Wagen geprallt.

Der 35 Jahre alte Motorradfahrer wurde laut der Mitteilung auf die Gegenfahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn und die ebenfalls leicht verletzte Autofahrerin in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzten die Behörden auf etwa 22.000 Euro.

Grundsätzlich gebe es kein Verbot zu wenden, sagte der Polizeisprecher. Man solle aber unbedingt darauf achten, dass es in dem Moment gefahrlos möglich sei. Motorradfahrer und Autofahrerin hätten einander in diesem Fall offenbar nicht gesehen.