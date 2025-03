Vier Fußgängerinnen in Stuttgart von Auto angefahren

Vier Fußgängerinnen sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Drei 21 Jahre alte Frauen und eine 22-Jährige seien mutmaßlich bei Rot über eine Fußgängerampel in Stuttgart gelaufen, teilte die Polizei mit. Dabei seien sie am späten Samstagnachmittag von einem Auto erfasst und teils schwer verletzt worden. Hinter dem Steuer des Wagens saß demnach ein 31 Jahre alter Mann. Sanitäter brachten drei Frauen in ein Krankenhaus.

