82-Jährige wird von Auto erfasst und tödlich verletzt

Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist im südhessischen Rodgau von einem Auto angefahren und so schwer verletzt worden, dass sie kurz darauf starb. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Seniorin nach ersten Erkenntnissen eine Straße überqueren. Dabei habe sie mutmaßlich ein Auto übersehen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitt die 82-Jährige demnach schwerste Kopfverletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenige Stunden später starb. Die 77 Jahre alte Frau am Steuer des Autos blieb den Angaben zufolge unverletzt. Ein Gutachter soll nun dabei helfen, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

