A7 voraussichtlich noch bis in die Mittagszeit gesperrt

Die A7 bei Fulda in Fahrtrichtung Norden bleibt aufgrund eines LKW-Unfalls voraussichtlich noch bis in die Mittagszeit gesperrt. Das Unfallfahrzeug hatte Lacke gelagert, nun wird die Fahrbahn gereinigt, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Fulda Nord abgeleitet.

In der Nacht auf Dienstag verlor der 61 Jahre alte Fahrer des Lasters nahe der Anschlussstelle Fulda Nord aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der Sattelzug über die linke Fahrspur in eine Betonleitwand, geriet ins Schleudern und kippte schließlich auf die rechte Fahrzeugseite. Die gesamte Fahrbahn wurde blockiert.

Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des LKW wurden demnach nur leicht verletzt. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar.