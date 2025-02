Auto kollidiert mit Lkw - 27-Jähriger stirbt

Ein 27-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw bei Schwaigern im Landkreis Heilbronn gestorben. Der junge Mann geriet auf der Bundesstraße 293 in Richtung Eppingen in Höhe des Leintalstadions aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Lkw, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der 62-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war am Abend zur Unfallaufnahme sowie zu Bergungs- und Reinigungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.