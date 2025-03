Auto kracht in sechs geparkte Fahrzeuge - hoher Schaden

In gleich sechs geparkte Fahrzeuge ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis gekracht. Er verursachte dabei in der Nacht auf Sonntag einen Schaden von geschätzt mehr als 90.000 Euro, wie die Polizei in Offenbach mitteilte.

Der 62 Jahre alte Fahrer kam demnach mit seinem Auto zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei dort abgestellte Fahrzeuge. Dann schleuderte er auf der anderen Straßenseite gegen eine Grundstücksmauer und ein weiteres Auto, das sich durch den Aufprall um 180 Grad drehte. Der Wagen des Unfallverursachers kam erst zum Stillstand, nachdem er einen nächsten Pkw in zwei andere geparkte Fahrzeuge geschoben hatte.

Die Feuerwehr musste den 62-Jährigen aus seinem Wagen befreien, der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Weil der Verdacht im Raum stehe, dass er betrunken am Steuer gesessen habe, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.