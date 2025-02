Junge bei Verkehrsunfall in Königstein schwer verletzt

Ein zwölf Jahre alter Junge ist bei einem Unfall mit einem Auto im Hochtaunuskreis schwer verletzt worden. Der Junge war nach Angaben der Polizei in einer Schülergruppe in Königstein unterwegs, als eine Autofahrerin langsam an der Gruppe vorbeifuhr. Dabei habe sich laut Polizei möglicherweise ein Band seines Ranzens am Auto verfangen. Der Junge geriet rückwärts auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er kam ins Krankenhaus, schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar.

