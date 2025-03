Stadtbahn und Auto kollidieren - Fahrer eingeklemmt

Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Pkw in Stuttgart ist ein 61 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Mann aus seinem Fahrzeug befreien müssen, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus, hieß es von den Beamten. In der Bahn seien keine Menschen verletzt worden. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

