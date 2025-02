Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Nordhessen

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos bei Hofgeismar (Landkreis Kassel) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schwebten zwei der Verletzten nach dem Unfall am Sonntag in Lebensgefahr: ein 19-Jähriger und eine 42 Jahre alte Autofahrerin. Der Rettungsdienst brachte demnach alle vier Fahrzeuginsassen in Krankenhäuser. Noch sei die Unfallursache unklar.

Die 42-Jährige war am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 83 unterwegs gewesen, als sie mit ihrem Auto offenbar nach links in Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie laut Mitteilung mit dem Wagen eines 48-Jährigen zusammen. Im zweiten Auto saßen außerdem der 19-Jährige und ein 18-Jähriger. An beiden Fahrzeugen sei bei dem Unfall ein Totalschaden entstanden.