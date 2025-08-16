Vier Verletzte bei Busunfall auf A24

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind auf der Autobahn 24 im schleswig-holsteinischen Kreis Stormarn vier Menschen verletzt worden. Der Bus, der im Schienenersatzverkehr unterwegs war, sei zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek und Witzhave aus noch unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe der Gelenkbus auch die Mittelleitplanke durchbrochen.

Der Busfahrer sei schwer, drei Fahrgäste leicht verletzt worden. Nach dem Unfall wurde die Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt. In Richtung Berlin war der linke Fahrstreifen blockiert, da hier die Front des Unglücksbusses in die Fahrbahn hineinragte.

Die A24 war wegen des Unfalls in Richtung Hamburg voll gesperrt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa