Bis zu 15 Grad zum Wochenende hin in Hessen erwartet

Besonders milde Tage warten zum Ende der Woche auf die Menschen in Hessen. Heute starte der Tag allerdings frostig und bringe zwar viel Sonne, aber nur Höchsttemperaturen zwischen 2 und 5 Grad mit, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazu bleibe es niederschlagsfrei. Im Südwesten ziehen demnach ab dem Mittag jedoch Wolken auf. Nachts gebe es dann örtlich Glätte.

Grauer zeigt sich laut DWD der Donnerstag, der einen wechselnd bis stark bewölkten Himmel mitbringt. Im Süden könne es anfangs auch etwas regnen. Die Meteorologen rechnen mit höchstens 5 bis 7 Grad.

Ab Freitag werde es aber ungewöhnlich mild: Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad erwartet der DWD, gefolgt von bis zu 12 bis 14 Grad am Samstag. Am Freitag sollen sich die Wolken im Tagesverlauf auflockern und bringen nur anfangs vereinzelt etwas Regen mit. Am Samstag ist es laut DWD genau umgekehrt: Der Tag startet niederschlagsfrei mit wenig Wolken, aber zum Abend hin kann es im Westen ein wenig regnen.